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В Болгарии попал в ДТП и сгорел автобус, погибли 45 человек. Фоторепортаж

Сегодня 12.54
В ночь на 23 ноября в Болгарии, недалеко от столицы страны Софии, произошло ДТП и пожар в автобусе из Северной Македонии. Жертвами стали по меньшей мере 45 человек, в том числе дети. Семь человек госпитализированы. Всего в автобусе ехали 52 человека. По одной из версий, водитель заснул за рулем. По предварительным данным, все погибшие – граждане Северной Македонии. Украинцы в ДТП не пострадали. Фотографии с места происшествия опубликовало агентство ЕРА.
Теги: ДТП, пожар, Болгария, автобус, дети, пострадавшие, погибшие, Северная Македония
 

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