В Болгарии попал в ДТП и сгорел автобус, погибли 45 человек. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
В ночь на 23 ноября в Болгарии, недалеко от столицы страны Софии, произошло ДТП и пожар в автобусе из Северной Македонии
. Жертвами стали по меньшей мере 45 человек, в том числе дети. Семь человек госпитализированы. Всего в автобусе ехали 52 человека. По одной из версий, водитель заснул за рулем. По предварительным данным, все погибшие – граждане Северной Македонии. Украинцы в ДТП не пострадали
. Фотографии с места происшествия опубликовало агентство ЕРА
.