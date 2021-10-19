В Польше перевернулся автобус с мигрантами из Ирака и Турции. Водителем оказался гражданин Украины

В полиции заявили, что автобус не был предназначен для перевозки людей Фото: Andrzej Borowiak / Twitter

Автобус с чешскими номерами ехал до западной границы Польши. Представитель польской полиции Анджей Боровяк заявил, что транспортное средство было предназначено для доставки товаров, а не для перевозки людей.

По его словам, в автобусе было 15 иностранцев без документов. Мигрантов плотно разместили в грузовом отсеке автобуса. По информации корреспондента RMF 24, в основном это были граждане Ирака и Турции, которые, возможно, хотели попасть в Германию.

В результате ДТП пострадали четыре человека. Их госпитализировали с различными травмами. Остальных доставили в Главное управление полиции города Новы-Томысль, пишет агентство РАР.

Водителем оказался гражданин Украины. Он скрылся с места аварии, но позднее его задержали.

Накануне сотрудники пограничной службы Польши задержали машину с 27 нелегальными мигрантами из Ирака, за рулем которой находился гражданин Украины.