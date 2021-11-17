Во Львовской области школьный автобус столкнулся с грузовиком, дети получили травмы – полиция

Авария произошла около 8.30 возле села Бышив Червоноградского района.

"Произошло столкновение между школьным автобусом, обслуживающим школу I–III степеней села Бышив, которым управлял 54-летний местный житель, и грузовиком DAF под управлением 28-летнего жителя одного из сел Червоноградского района", – говорится в сообщении.

В автобусе, по предварительным данным, находилось 12 учеников. 16-летнего школьника госпитализировали с телесными повреждениями, диагнозы еще семерых детей уточняются.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения).