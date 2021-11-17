В Харьковской области перевернулся микроавтобус с пассажирами, погиб водитель – ГСЧС

Информация об аварии в Чугуевском районе поступила в ГСЧС в 23.03.

"Водитель микроавтобуса Ford Transit не справился с управлением и допустил опрокидывание авто. В результате ДТП 53-летний водитель погиб сразу. В салоне находились также четыре пассажира, которые получили незначительные травмы. Один из них от госпитализации отказался, остальные госпитализированы", – отметили в релизе.

Тело погибшего водителя извлекли из микроавтобуса сотрудники ГСЧС.

"Спасатели привлекли дорожную технику, чтобы поставить автомобиль на колеса, а затем с помощью специального инструмента срезали переднюю дверь и извлекли тело погибшего из машины", – рассказали в пресс-службе.