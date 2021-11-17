"Плакал и просил прощения в суде". Водитель, сбивший в Луцке епископа, должен был отбывать наказание – СМИ

В Луцке на проспекте Василия Моисея нетрезвый водитель Mazda 6 насмерть сбил пешехода Фото: vl.npu.gov.ua

Летом 2020 года Савич напал на сотрудников муниципальной варты Луцка с газовым баллончиком. Суд вынес приговор по ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины – за насилие в отношение служебного лица. Суд ограничил свободу фигуранту дела, но он обжаловал приговор.

19 октября Волынский апелляционный суд оставил приговор суда первой инстанции в силе.

Журналистам в полиции не смогли прояснить ситуацию, почему осужденный находился на свободе. В Государственной уголовно-исполнительной службе "Обозревателю" предложили отправить письменный информационный запрос.

Ведмеденко похоронили 16 ноября, в этот же день Луцкий горрайонный суд избрал меру пресечения для водителя – его отправили под арест.

"Во время заседания Савич плакал и просил прощения за то, что натворил", – отметили журналисты.