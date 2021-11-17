"Плакал и просил прощения в суде". Водитель, сбивший в Луцке епископа, должен был отбывать наказание – СМИ

Летом 2020 года Савич напал на сотрудников муниципальной варты Луцка с газовым баллончиком. Суд вынес приговор по ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины – за насилие в отношение служебного лица. Суд ограничил свободу фигуранту дела, но он обжаловал приговор.
19 октября Волынский апелляционный суд оставил приговор суда первой инстанции в силе.
Журналистам в полиции не смогли прояснить ситуацию, почему осужденный находился на свободе. В Государственной уголовно-исполнительной службе "Обозревателю" предложили отправить письменный информационный запрос.
Ведмеденко похоронили 16 ноября, в этот же день Луцкий горрайонный суд избрал меру пресечения для водителя – его отправили под арест.
"Во время заседания Савич плакал и просил прощения за то, что натворил", – отметили журналисты.
Вечером 14 ноября на проспекте Василия Моисея в Луцке нетрезвый водитель Mazda 6 насмерть сбил пешехода. Медэкспертиза показала уровень алкоголя в крови водителя – 1,21 промилле. Ведмеденко от полученных травм скончался в больнице.
По факту происшествия открыто производство по ч. 3 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Виновнику грозит лишение свободы от пяти до 10 лет.