Расследованием ДТП с участием нардепа Ковалева занимается ГБР

В ГБР сообщили, что водитель грузовика разворачивался в предусмотренном для этого месте на одесской трассе, когда произошло столкновение с легковым авто нардепа.

Политик получил вывихи, ссадины и рваную рану верхней губы. Водитель грузовика телесных повреждений не получил.

В ведомстве отметили, что признаки алкогольного опьянения у водителей не обнаружены, поэтому в настоящее время нет оснований привлекать кого-либо из них к уголовной ответственности. Расследование в уголовном производстве продолжается, сообщили в ГБР. но не уточнили, по какой статье.