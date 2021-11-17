ДТП с участием нардепа Ковалева. В "Слуге народа" заявили, что у водителей нет претензий друг к другу

Результаты анализов показали, что запрещенных веществ в крови нардепа не было, уточнила Палийчук.

"Инцидент произошел в месте разворота встречного транспорта. Народный депутат двигался по главной дороге и имел преимущество в движении, но не исключает, что мог допустить нарушение ПДД, за что готов понести ответственность", – написала пресс-секретарь.

Она отметила, что в этом ДТП "пострадал только металл", а у Ковалева диагностировали незначительные травмы.

"В настоящее время конфликт между водителями отсутствует, обе стороны ДТП не имеют претензий друг к другу. Относительно автомобиля, в котором находился Алексей Ковалев: он находится в пользовании народного депутата. Информация об этом будет указана им в декларации о доходах за 2021 год, которая, согласно требованиям закона, подается в первой половине следующего года", – добавила Палийчук.