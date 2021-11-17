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ДТП с участием нардепа Ковалева. В "Слуге народа" заявили, что у водителей нет претензий друг к другу

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Автомобиль нардепа столкнулся с грузовиком в Киевской области
Автомобиль нардепа столкнулся с грузовиком в Киевской области
Фото: kv.npu.gov.ua

Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев, который 15 ноября попал в ДТП на трассе Киев – Одесса, сам сдал тесты на наличие наркотиков и алкоголя в крови. Об этом пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук заявила в Telegram 16 ноября.

Результаты анализов показали, что запрещенных веществ в крови нардепа не было, уточнила Палийчук. 

"Инцидент произошел в месте разворота встречного транспорта. Народный депутат двигался по главной дороге и имел преимущество в движении, но не исключает, что мог допустить нарушение ПДД, за что готов понести ответственность", – написала пресс-секретарь. 

Она отметила, что в этом ДТП "пострадал только металл", а у Ковалева диагностировали незначительные травмы. 

"В настоящее время конфликт между водителями отсутствует, обе стороны ДТП не имеют претензий друг к другу. Относительно автомобиля, в котором находился Алексей Ковалев: он находится в пользовании народного депутата. Информация об этом будет указана им в декларации о доходах за 2021 год, которая, согласно требованиям закона, подается в первой половине следующего года", – добавила Палийчук.

Контекст:

Ковалев 16 ноября сообщил, что 15 ноября попал в ДТП, он ехал на Mercedes-Benz. В полиции информировали, что ДТП произошло в селе Хлепче Киевской области, второй участник происшествия – автомобиль MAN, которым управлял 52-летний мужчина. По предварительной информации, авария произошла, когда грузовик совершал маневр разворота, а легковушка двигалась во встречном направлении. 

По данным правоохранителей, политик получил вывихи, ссадины и рваную рану верхней губы. Водитель грузовика телесных повреждений не получил. Расследованием ДТП занимается Госбюро расследований

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ДТП, наркотики, алкоголь, ПДД, расследование, автомобиль, Юлия Палийчук, нардеп Алексей Ковалев
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