Украинцы не пострадали в масштабном ДТП в Болгарии – МИД Украины

"По информации болгарских правоохранителей, украинских граждан нет среди пострадавших в аварии автобуса на западе Болгарии", – написал Николенко.

Контекст:

В ночь на 23 ноября на автотрассе возле села Боснек, недалеко от столицы Болгарии Софии, произошло ДТП и пожар в автобусе из Северной Македонии. Жертвами стали по меньшей мере 45 человек, в том числе дети. Семь человек госпитализированы.