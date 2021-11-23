Украинцы не пострадали в масштабном ДТП в Болгарии – МИД Украины

"По информации болгарских правоохранителей, украинских граждан нет среди пострадавших в аварии автобуса на западе Болгарии", – написал Николенко.
За інформацією болгарських правоохоронців, українських громадян немає серед постраждалих в аварії автобуса на заході Болгарії. @UKRinBGR #КонсулПоруч— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) November 23, 2021
В ночь на 23 ноября на автотрассе возле села Боснек, недалеко от столицы Болгарии Софии, произошло ДТП и пожар в автобусе из Северной Македонии. Жертвами стали по меньшей мере 45 человек, в том числе дети. Семь человек госпитализированы.