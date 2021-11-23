Во Львовской области нарушитель ПДД устроил ДТП, пострадали четыре полицейских – полиция

Правоохранители рассказали, что автомобиль Renault Duster, водитель которого нарушил правила дорожного движения, полицейские заметили на автодороге между Городком и Бартатовым.

"Несмотря на неоднократные требования полицейских об остановке, нарушитель увеличил скорость и начал убегать, создавая аварийные ситуации и подвергая опасности других участников дорожного движения. В результате злоумышленник повредил два служебных автомобиля, из-за чего четыре сотрудника полиции получили телесные повреждения", – говорится в сообщении.

Позже патрульные остановили Renault Duster, водителем машины оказался 35-летний житель области.

"Пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения он отказался", – подчеркнули в полиции.

Уголовное производство открыли по ч. 2 ст. 345 (преднамеренное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей) Уголовного кодекса Украины.