В Николаеве полицейский получил ранение ножом и из травматического оружия – полиция

Инцидент произошел вечером на перекрестке проспекта Центрального и улицы Шоссейной.

"Между потерпевшим, который шел с товарищем, и двумя прохожими мужчинами возник словесный конфликт, переросший в драку. В ходе драки 32-летний сотрудник управления полиции охраны (находился вне службы) получил ножевые ранения спины и живота, а также ранение из оружия, предположительно, травматического действия", – говорится в сообщении.

Одного из участников драки, 40-летнего мужчину, задержали на следующий день, отметили правоохранители.

"Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и хулиганство", – объяснили в полиции.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.