В Запорожской области водитель сбил полицейского и протащил его около 5 км на капоте

31 августа около 11.00 в центре поселка городского типа Михайловка правоохранители остановили автомобиль Mazda за нарушение правил дорожного движения. Во время проверки документов патрульные выявили у 71-летнего водителя признаки алкогольного опьянения. В машине также находилась 13-летняя девочка.

"Сотрудники полиции предложили водителю пройти освидетельствование в медицинском учреждении, однако он категорически отказался, закрылся в салоне, завел двигатель и направил транспортное средство на полицейского. Старший сержант полиции оказался на капоте иномарки. Это не остановило водителя, он продолжал набирать скорость. Mazda проехала почти 5 км на большой скорости и остановилась после столкновения с деревом", – рассказали в пресс-службе.

Полицейский получил тяжелые телесные повреждения, у него переломы ног. У несовершеннолетней пассажирки медики диагностировали сотрясение мозга средней степени тяжести.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении особо тяжкого преступления. Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) и ч. 2 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Строжайшая санкция по этим статьям предусматривает до 12 лет лишения свободы.

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