Украинская семья попала в ДТП в Австрии, погибли дети двух и шести лет – СМИ

Младшего ребенка доставили в больницу вертолетом, но спасти не смогли Фото: oeamtc.at

Сообщается, что автомобиль, в котором ехала семья – 42-летний украинец, его 34-летняя жена и сыновья двух и шести лет, остановился на третьей полосе трассы по неизвестной причине, вероятно из-за поломки. Сзади в него врезалась другая машина под управлением 40-летнего местного жителя.

В результате столкновения дети, находившиеся на заднем сидении, получили тяжелые травмы. Шестилетний мальчик погиб на месте происшествия, а его двухлетний брат был экстренно доставлен вертолетом в клинику в Вене, но врачи не смогли его спасти.

Их родители также были госпитализированы. Состояние пострадавших не уточняется.

Второй водитель отделался легкими травмами.

В связи с посадкой двух вертолетов скорой помощи и работой спасательных служб автомагистраль временно закрывали для движения всех транспортных средств в обоих направлениях, на трассе образовалась пробка, отмечает местный портал Kronen Zeitung.