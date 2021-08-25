Полиция задержала участника ДТП во Львовской области, в котором погибло три человека

Авария произошла в селе Попеля на дороге Борислав – Самбор – Мостиска – Дрогобыч.

"Водитель автомобиля Volkswagen Passat, 19-летний житель Борислава, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen Golf, за рулем которого находился житель того же города в возрасте 40 лет", – сообщили в полиции.

В результате аварии водитель Volkswagen Golf и два его пассажира, 16 и 20 лет, погибли на месте, а еще семь человек, включая водителя Volkswagen Passat, пострадали.

"Установлено, что водитель Volkswagen Passat управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от семи до 10 лет.