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Полиция задержала участника ДТП во Львовской области, в котором погибло три человека

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Авария произошла вечером 24 августа
Авария произошла вечером 24 августа
Фото:: Поліція Львівської області / Facebook

Правоохранители задержали водителя – участника ДТП, в результате которого вечером 24 августа погибло три человека. Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области 25 августа.

Авария произошла в селе Попеля на дороге Борислав – Самбор – Мостиска – Дрогобыч.

"Водитель автомобиля Volkswagen Passat, 19-летний житель Борислава, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen Golf, за рулем которого находился житель того же города в возрасте 40 лет", – сообщили в полиции.

В результате аварии водитель Volkswagen Golf и два его пассажира, 16 и 20 лет, погибли на месте, а еще семь человек, включая водителя Volkswagen Passat, пострадали.

"Установлено, что водитель Volkswagen Passat управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от семи до 10 лет.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ДТП, полиция, авария, Львовская область, задержание
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