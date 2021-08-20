В ДТП под Запорожьем погибли дедушка и бабушка, а также трое маленьких детей – полиция

Автомобиль Opel Astra выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mercedes Фото: zp.npu.gov.ua

По информации правоохранителей, ДТП произошло в Васильевском районе Запорожской области около 04.30 утра.

Предварительно установлено, что Opel Astra, двигавшийся из Мелитополя в сторону Васильевки, выехал на встречную полосу и врезался в Mercedes-benz, который перевернулся в кювет и загорелся. Водитель и четыре пассажира Mercedes погибли на месте.

"Погибшие – дедушка и бабушка, а также трое маленьких детей. Были ли они их внуками – устанавливается", – рассказала газете "Сегодня" спикер полиции Запорожской области Елена Лебединская.

Фото: zp.npu.gov.ua

31-летний водитель Opel и его 32-летняя пассажирка госпитализированы, по информации полиции, для их жизней угрозы нет.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения водителем).