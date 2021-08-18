В Днепре столкнулись четыре грузовика, есть пострадавшие

В ДТП попал грузовик Scania, перевозивший нефтепродукты, два грузовика DAF, один из которых предназначен для перевозки сыпучих зерновых культур, а также малотоннажный грузовой автомобиль Mercedes.

По предварительной информации, один из грузовиков выехал на встречную полосу, его водитель погиб, сообщил сайт gorod.dp.ua.

Кабина грузового автомобиля DAF загорелась, водитель успел вовремя покинуть транспортное средство. В грузовике Mercedes находилось заблокированное тело водителя, мужчины 1992 года рождения.

Четырех пострадавших с травмами различными степенями тяжести госпитализировали, отметили спасатели.

К операции привлекли 16 человек личного состава и четыре единицы техники ГCЧС Украины в Днепропетровской области.