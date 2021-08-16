Во Львовской области автомобиль слетел в кювет. В результате ДТП пострадали дети

По информации правоохранителей, ДТП произошло в селе Селец Червоноградского района. Водитель Volkswagen Passat, 57-летний житель Червонограда, не справился с управлением.

Травмы получили все участники ДТП – водитель, двое детей в возрасте четырех и семи лет, две женщины в возрасте 30 и 57 лет и 27-летний мужчина. Их доставили в больницу.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией этой статьи, – ограничение свободы до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.