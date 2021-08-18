"Знал, что тормозить – смерть". Экс-секретарь СНБО Данилюк попал на мотоцикле в аварию

Данилюк (слева): Мотоциклу конец. Я его, конечно, очень любил, и на этот раз он принял на себя весь удар Фото: Олександр Данилюк / Facebook

"Родился в сорочке", – написал Данилюк. По его словам, вечером 17 августа, когда он ехал домой по дороге, проходящей по лесу, прямо перед ним упало дерево.

"Чудом среагировал. Помогла школа мотокросса. Знал, что тормозить – смерть. Как-то умудрился "перескочить". Пролетел метров 40, "остановился" метрах в 100. Пока летел эти метры, перед лицом промелькнула всю жизнь – правду говорят", – рассказал политик.

По его словам, вслед за ним в это же дерево (оно упало на холме, так что снизу его было не видно) врезался еще и автомобиль и чудом его не зацепил.

"Слава богу, все живы. Мотоциклу конец. Я его, конечно, очень любил, и на этот раз он принял на себя весь удар", – написал Данилюк.

Он поблагодарил "Николая на Lanos", который помог ему собрать вещи, зафиксировать мотоцикл, быстро убрать дерево, чтобы в него не врезался еще кто-то, и отметил, что через полчаса приехала полиция, которая оттащила дерево на обочину.

Данилюк также опубликовал фотографию, где сидит на "виновнике аварии" – том самом сухом дереве.