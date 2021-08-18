ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

"Знал, что тормозить – смерть". Экс-секретарь СНБО Данилюк попал на мотоцикле в аварию

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Данилюк (слева): Мотоциклу конец. Я его, конечно, очень любил, и на этот раз он принял на себя весь удар
Данилюк (слева): Мотоциклу конец. Я его, конечно, очень любил, и на этот раз он принял на себя весь удар
Фото: Олександр Данилюк / Facebook

Бывший министр финансов, экс-секретарь СНБО Украины Александр Данилюк попал на мотоцикле в аварию из-за упавшего на дорогу дерева. Об этом он рассказал 18 августа в своем Facebook.

"Родился в сорочке", – написал Данилюк. По его словам, вечером 17 августа, когда он ехал домой по дороге, проходящей по лесу, прямо перед ним упало дерево. 

"Чудом среагировал. Помогла школа мотокросса. Знал, что тормозить – смерть. Как-то умудрился "перескочить". Пролетел метров 40, "остановился" метрах в 100. Пока летел эти метры, перед лицом промелькнула всю жизнь – правду говорят", – рассказал политик. 

По его словам, вслед за ним в это же дерево (оно упало на холме, так что снизу его было не видно) врезался еще и автомобиль и чудом его не зацепил.

"Слава богу, все живы. Мотоциклу конец. Я его, конечно, очень любил, и на этот раз он принял на себя весь удар", – написал Данилюк.

Он поблагодарил "Николая на Lanos", который помог ему собрать вещи, зафиксировать мотоцикл, быстро убрать дерево, чтобы в него не врезался еще кто-то, и отметил, что через полчаса приехала полиция, которая оттащила дерево на обочину.

Данилюк также опубликовал фотографию, где сидит на "виновнике аварии" – том самом сухом дереве.

https://www.facebook.com/o.danyliuk/posts/2993727997614304

Контекст:

В 2015–2016 годах Данилюк был заместителем главы Администрации Президента, в 20162018 годах возглавлял Министерство финансов. 28 мая 2019 года президент Владимир Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО. 27 сентября в Офисе президента сообщили, что он подал в отставку.

В ноябре 2020 года Данилюк с экс-министром иностранных дел Павлом Климкиным и бывшим генпрокурором Русланом Рябошапкой заявили о создании Центра устойчивости и развития государства. Приоритетами создатели Центра определили национальную безопасность, верховенство права, деолигархизацию и противодействие коррупции.

Теги: ДТП, Александр Данилюк, авария, мотоцикл, деревья
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Перед детьми не стыдно?" Ирина Федишин в мини-бикини позировала на пляже сверху на муже
"Перед детьми не стыдно?" Ирина Федишин в мини-бикини позировала на пляже сверху на муже
Яма похвастался, что "подержался за олимпийское золото" и сфотографировался с Беленюком
Яма похвастался, что "подержался за олимпийское золото" и сфотографировался с Беленюком
  Что такое леттеринг и с чего начать: стили, уроки, советы
  Что такое леттеринг и с чего начать: стили, уроки, советы
"И нет любви сильнее". Звезда "Крепостной" Сагайдачная показала сына, которому исполнилось два года
"И нет любви сильнее". Звезда "Крепостной" Сагайдачная показала сына, которому исполнилось два года
"Руку мою она так и не отпустила". 43-летний Ургант показал 21-летнюю падчерицу
"Руку мою она так и не отпустила". 43-летний Ургант показал 21-летнюю падчерицу
Названы имена еще двух судей "Танцев со звездами"
Названы имена еще двух судей "Танцев со звездами"
  Глинская рассказала, как правильно выбрать и сварить кукурузу
  Глинская рассказала, как правильно выбрать и сварить кукурузу
  "Я очень глупо все это сделал". Экс-участник Quest Pistols Савлепов сообщил, что женился на российской актрисе Горбачевой
  "Я очень глупо все это сделал". Экс-участник Quest Pistols Савлепов сообщил, что женился на российской актрисе Горбачевой
"Легенда, а не тренер!" Футболист Александр Зинченко поблагодарил тренера Андрея Шевченко за работу со сборной
"Легенда, а не тренер!" Футболист Александр Зинченко поблагодарил тренера Андрея Шевченко за работу со сборной
Возлюбленная "танцующего миллионера" Вакки в мини-шортах засветила голую грудь
Возлюбленная "танцующего миллионера" Вакки в мини-шортах засветила голую грудь
Филолог Авраменко: "Дрыщ" для меня не замечание, а комплимент. Держите форму
Филолог Авраменко: "Дрыщ" для меня не замечание, а комплимент. Держите форму
"Крутезно", "Браво". Дядя Жора потроллил Поплавского
"Крутезно", "Браво". Дядя Жора потроллил Поплавского
  "Я девушка не хрупкая. Не Катя Кухар". Участница "Танцев со звездами", саблистка Харлан рассказала, каким должен быть ее партнер по проекту
  "Я девушка не хрупкая. Не Катя Кухар". Участница "Танцев со звездами", саблистка Харлан рассказала, каким должен быть ее партнер по проекту
  Гордон рассказал, когда заработал свой первый миллион
  Гордон рассказал, когда заработал свой первый миллион
"Хочу быть твоим рабом". Эллерт посвятил видео своей экс-возлюбленной Мишиной
"Хочу быть твоим рабом". Эллерт посвятил видео своей экс-возлюбленной Мишиной
Как быстро выучить английский язык. Советы
Как быстро выучить английский язык. Советы
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Красивая женщина в памперсе на сцене", "Хочется слушать пение, а не пялиться в промежность". Лорак удивила подписчиков нарядом
"Красивая женщина в памперсе на сцене", "Хочется слушать пение, а не пялиться в промежность". Лорак удивила подписчиков нарядом
"Мама красавица, а дочь одели, как чучело". Сумская в платье собственного дизайна прошлась по красной дорожке кинофестиваля
"Мама красавица, а дочь одели, как чучело". Сумская в платье собственного дизайна прошлась по красной дорожке кинофестиваля
"Сынок как юный цесаревич времен Николаевской России". Брухунова показала сына от 75-летнего Петросяна
"Сынок как юный цесаревич времен Николаевской России". Брухунова показала сына от 75-летнего Петросяна
"Все, что они могут, ­– это красиво раздвигать ноги". Maruv презентовала новое видео
"Все, что они могут, ­– это красиво раздвигать ноги". Maruv презентовала новое видео
В сети показали, как на самом деле выглядит 50-летняя Орбакайте в купальнике
В сети показали, как на самом деле выглядит 50-летняя Орбакайте в купальнике
"Оля – богиня пляжа", "Вот это тело", "Бомбический пресс". Полякова позировала на яхте в белом бикини
"Оля – богиня пляжа", "Вот это тело", "Бомбический пресс". Полякова позировала на яхте в белом бикини
"Какая красивая фигура", "Афродита". Никитюк снялась в миниатюрном купальнике в полный рост
"Какая красивая фигура", "Афродита". Никитюк снялась в миниатюрном купальнике в полный рост
Экс-супруг Ани Лорак похвастался "фото, о котором мечтал 15 лет"
Экс-супруг Ани Лорак похвастался "фото, о котором мечтал 15 лет"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS