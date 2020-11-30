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Климкин, Рябошапка и Данилюк заявили о создании Центра устойчивости и развития государства

Приоритетами создатели Центра устойчивости и развития государства бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, экс-генпрокурор Руслан Рябошапка и бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк определили национальную безопасность, верховенство права, деолигархизацию и противодействие коррупции.

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Климкин был министром иностранных дел Украины с 2014-го по 2019 год
Климкин был министром иностранных дел Украины с 2014-го по 2019 год
Фото: EPA

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, экс-генпрокурор Руслан Рябошапка и бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк 30 ноября заявили о создании Центра устойчивости и развития государства. Заявление Климкин опубликовал в Facebook.

"Сегодня Украина оказалась в чрезвычайно опасной ситуации. Волна кризисов – экономический, финансовый, пандемический – на фоне изнурительной войны обострили проблемы, которые копились в течение многих лет. Среди них – отсутствие стратегии развития государства, слабость и захват государственных институтов олигархами, коррупция, имитация реформ и поляризация общества. А нарастающий конституционный кризис может стать катализатором, который запустит необратимые процессы потери государственности. Сегодняшняя власть не способна предложить обществу адекватные решения. Украинцы дезориентированы популистскими заявлениями и лозунгами, которые подменяют конкретные действия", – написал Климкин.

Авторы заявления подчеркнули, что "не могут оставаться в стороне, пассивно наблюдая за уничтожением уже достигнутого и постепенным разрушением государственности".

"Поэтому, имея практический опыт реализации системных задач и реформ в ключевых государственных сферах и работы в кризисных ситуациях, мы решили объединить наши усилия с целью создания новой платформы для выработки конкретных профессиональных решений по реагированию на актуальные вызовы и формированию команды, способной их воплотить", – заявили экс-чиновники.

Приоритетами создатели платформы определили национальную безопасность, верховенство права, деолигархизацию и противодействие коррупции.

"Нашей целью является построение современной системы национальной безопасности на основе устойчивости государства, создание прозрачной и эффективной системы управления государством, установление справедливости и равных условий для экономического развития путем деолигархизации, честные суды и обеспечение наказания коррупционеров, реформирование органов правопорядка, которые будут защищать всех, а не избранных. Мы открыты к сотрудничеству с единомышленниками ради результата и расширению команды", – говорится в заявлении.

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/1328946364119383

Климкин был министром иностранных дел с 2014-го по 2019 год. 

В 2015–2016 годах Данилюк был заместителем главы Администрации Президента, в 20162018 годах возглавлял Министерство финансов. 28 мая 2019 года президент Владимир Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО. 27 сентября в Офисе президента сообщили, что он подал в отставку.

Рябошапка был генеральным прокурором с августа 2019 года по 5 марта 2020 года, когда Верховная Рада 263 голосами приняла постановление о недоверии, что повлекло его отставку.  

Теги: Александр Данилюк, реформы, Павел Климкин, Руслан Рябошапка
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