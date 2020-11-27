Рябошапка о работе генпрокурором: "Пожелания" со стороны Офиса президента были

По словам бывшего генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки, в Офисе президента ему озвучивали свое видение того, как должны расследоваться те или иные уголовные производства.

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил в интервью "Фактам", которое вышло 25 ноября, что давление извне на него во время работы главой Офиса генпрокурора не оказывали, но "пожелания" были.

"В Офисе президента было одно видение, как те или иные события должны развиваться. Но у меня имелось свое личное видение. После новогодних праздников – в начале 2020-го – "пожелания" по поводу того или иного уголовного производства со стороны Офиса президента стали более ярко выраженными. В конце концов, все привело к тому, что мне пришлось попрощаться с Генеральной прокуратурой", – сказал он.

Рябошапка проработал на должности генпрокурора полгода. 5 марта Верховная Рада приняла постановление о недоверии ему. Президент Владимир Зеленский заявил тогда, что Рябошапка не показал результат. Сейчас Офис генпрокурора возглавляет Ирина Венедиктова, которую президент назначил на эту должность 17 марта.

Рябошапка заявил "Фактам", что "серьезных результатов, кроме того, что она мешала расследованию в отношении двух народных депутатов от "Слуги народа" и что некоторая информация, связанная с тайной следствия, из Офиса генерального прокуратура оказывалась доступной СМИ, не видел".