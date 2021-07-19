"В конце концов, я всего лишь человек". 55-летний Виктор Павлик пересел на мотоцикл Harley-Davidson

На нем 55-летний исполнитель в черной кожаной куртке смотрит в объектив, а на заднем фоне звучит ремикс Human — песни британского исполнителя и автора песен Rag’n’Bone Man.
"Возможно, я глуп или слеп,
Если решил, что могу видеть всех и вся насквозь.
У меня нет доказательств своей правоты, так что, возможно, я ослеп.
Но в конце концов, я всего лишь человек,
В конце концов, я всего лишь человек, не вини меня", – поется в песне.
Еще два фото Павлик опубликовал несколькими днями ранее. На одном из них он сидит на мотоцикле с тогда еще беременной четвертой женой – 27-летней Екатериной Репяховой.
View this post on Instagram
На другом – опять один, но в шлеме и с гитарой за спиной. Этот снимок Павлик подписал: "Слава Украине!".
"Надо коляску цеплять для жены и сына!" – посоветовал sergey_bykow.
"Ох и красавцы! Класс", – оставила комментарий kievgree.
"Счастья вам. Мишутке здоровья и благополучия", – пожелала Павлику, его жене и новорожденному сыну valyagurenko.
View this post on Instagram
Павлик родился в 1965 году в городе Теребовля Тернопольской области, где сейчас проживает его мать. В 1997 году вышел его первый сольный альбом "Шикидым". В 2016 году Павлику присвоено звание народного артиста Украины.
Артист женат в четвертый раз. Супруга Павлика Екатерина Репяхова в прошлом была его концертным директором. 15 июня 2021 года у пары родился сын Михаил.
Михаил Павлик – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика. От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра.
Средний сын артиста, 21-летний Павел Павлик, рожденный в браке с третьей женой, танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.