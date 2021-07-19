"В конце концов, я всего лишь человек". 55-летний Виктор Павлик пересел на мотоцикл Harley-Davidson

Чуть больше месяца назад Павлик в четвертый раз стал отцом Фото: viktorpavlik / Instagram

На нем 55-летний исполнитель в черной кожаной куртке смотрит в объектив, а на заднем фоне звучит ремикс Human — песни британского исполнителя и автора песен Rag’n’Bone Man.

"Возможно, я глуп или слеп,

Если решил, что могу видеть всех и вся насквозь.

У меня нет доказательств своей правоты, так что, возможно, я ослеп.

Но в конце концов, я всего лишь человек,

В конце концов, я всего лишь человек, не вини меня", ­– поется в песне.

Еще два фото Павлик опубликовал несколькими днями ранее. На одном из них он сидит на мотоцикле с тогда еще беременной четвертой женой – 27-летней Екатериной Репяховой.

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На другом – опять один, но в шлеме и с гитарой за спиной. Этот снимок Павлик подписал: "Слава Украине!".

"Надо коляску цеплять для жены и сына!" – посоветовал sergey_bykow.

"Ох и красавцы! Класс", – оставила комментарий kievgree.

"Счастья вам. Мишутке здоровья и благополучия", – пожелала Павлику, его жене и новорожденному сыну valyagurenko.

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