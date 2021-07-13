Виктор Павлик: Понимаю, почему Тина Кароль отправила своего сына за границу

"Бог дал мне любимую жену, ребенка, любимое дело. У нас есть взаимопонимание. В мире большинство людей живет по схеме: семья, жилье, машина и кредит. У нас нет собственного жилья, снимаем квартиру. Хотелось бы иметь собственный уютный уголок, где будем воспитывать [сына] Мишу", – отметил он.

По словам певца, идеальным вариантом была бы просторная квартира на последнем этаже большого дома, с террасой, где можно было бы обустроить зону отдыха, проводить свободное время, общаться с семьей и друзьями, смотреть на Днепр и любоваться закатами.

"Мое счастье – музыка и семья. Мечтаю поставить Мишу на ноги. Много об этом говорим с женой. Немного пугает то, что вижу на улице, порой также мат слышу от детей, становится страшно. Переживаем, в какую среду может попасть наш ребенок. Понимаю, почему Тина Кароль отправила своего сына за границу", – сказал он.