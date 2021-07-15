"Кушаем грудное молочко уже не так долго, как раньше". Жена 55-летнего Павлика показала их подросшего сына

"Дорогой наш сыночек! Сегодня тебе один месяц. Месяц счастья и любви. Наша жизнь перевернулась. Мы в любви. Ты подарил нам столько новых ощущений и эмоций! Мы для тебя сделаем все. За четыре недели мы выросли на 3 см, набрали 1,6 кг. Любим рассматривать лица, усердно пытаемся держать головку. Улыбаемся. Реагируем на звуки более чутко, чем несколько недель назад. Фокусируем взгляд на игрушке и следим за ней в движении", – отметила она.

Также жена Павлика рассказала о питании их сына.

"Кушаем грудное молочко уже не так долго, как раньше. Раньше кушал больше часа, сейчас время сокращается. И с нетерпением ждем новых достижений нашего Мишутки", – написала она.