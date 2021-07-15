Жена Павлика с месячным сыном уехала на отдых "во избежание послеродовых депрессий"

Об этом 27-летняя женщина написала у себя в Instagram 14 июля.
"Во избежание всяких послеродовых депрессий я еще зимой решила, что мы в июле уедем в горы. Спасибо моим мужу и маме за то, что они всегда меня поддержат во всех моих идеях. Решение было максимально правильное. Я с трудом выдержала три недели дома", – призналась супруга 55-летнего музыканта.
На вопрос, тяжело ли путешествовать с грудничком, она ответила, что "все ограничения в нашей голове".
"Все сложно настолько, насколько вы для себя решите", – подытожила Репяхова.
Подписчики поддержали инициативу жены Павлика, оставив одобрительные комментарии под постом.
"Молодец!!! А вот у меня была депрессия и меня никто не поддержал. Главное – гармония мамы с собой. Тогда и ребенку хорошо", – написала lidulia1988.
"Скорей спасибо возможностям вот так вот взять и поехать, многим, увы, этого не дано", – заметила vvknvd19.
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Павлик и Репяхова поженились в мае 2020 года. 15 июня 2021 года у пары родился сын Михаил. По словам певца, ребенок очень похож на него.
Михаил Павлик – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика. От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра.
Средний сын артиста, 21-летний Павел Павлик, рожденный в браке с третьей женой, танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.