Бульвар Шоубиз
 
15 июля, 2021
 
Новости

Жена Павлика с месячным сыном уехала на отдых "во избежание послеродовых депрессий"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Жена Павлика с месячным сыном уехала на отдых "во избежание послеродовых депрессий" / Бульвар Шоубиз

Фото: repyahovakate / Instagram

Супруга украинского певца Виктора Павлика и его концертный директор Екатерина Репяхова спустя месяц после родов уехала отдыхать в санаторий в Закарпатской области.

Об этом 27-летняя женщина написала у себя в Instagram 14 июля.

"Во избежание всяких послеродовых депрессий я еще зимой решила, что мы в июле уедем в горы. Спасибо моим мужу и маме за то, что они всегда меня поддержат во всех моих идеях. Решение было максимально правильное. Я с трудом выдержала три недели дома", – призналась супруга 55-летнего музыканта.

На вопрос, тяжело ли путешествовать с грудничком, она ответила, что "все ограничения в нашей голове".

"Все сложно настолько, насколько вы для себя решите", – подытожила Репяхова.

Подписчики поддержали инициативу жены Павлика, оставив одобрительные комментарии под постом.

"Молодец!!! А вот у меня была депрессия и меня никто не поддержал. Главное – гармония мамы с собой. Тогда и ребенку хорошо", – написала lidulia1988.

"Скорей спасибо возможностям вот так вот взять и поехать, многим, увы, этого не дано", – заметила vvknvd19.

Контекст:

Павлик и Репяхова поженились в мае 2020 года. 15 июня 2021 года у пары родился сын Михаил. По словам певца, ребенок очень похож на него.

Михаил Павлик – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика. От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра.

Средний сын артиста, 21-летний Павел Павлик, рожденный в браке с третьей женой, танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.

Теги: Закарпатская область, горы, Виктор Павлик, отдых, Екатерина Репяхова
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Глава Госаудитслужбы Плис: "Укргазвидобування" газ производит дешево и продает дорого. На проверку нас не пускают. Выглядит как рейдерский захват госсобственности
Глава Госаудитслужбы Плис: "Укргазвидобування" газ производит дешево и продает дорого. На проверку нас не пускают. Выглядит как рейдерский захват госсобственности
Елена ПОСКАННАЯ
Левочкин о законе об олигархах: В разные времена режимы грабили-давили богатых, отбирали их имущество в пользу себя, республик или рейхов
Левочкин о законе об олигархах: В разные времена режимы грабили-давили богатых, отбирали их имущество в пользу себя, республик или рейхов
  Блогер Марьяна Ро: Ивангай как грибок: если его тщательно не уберешь, он все равно вернется
  Блогер Марьяна Ро: Ивангай – как грибок: если его тщательно не уберешь, он все равно вернется
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жена Бибера отреагировала на слухи о ссоре с мужем
Жена Бибера отреагировала на слухи о ссоре с мужем
"Бабушка легкого поведения". В сети обсуждают странный образ Собчак
"Бабушка легкого поведения". В сети обсуждают странный образ Собчак
"Офигенная малышка", "Ой, какая прелесть". Асмус позировала топлес возле панорамного окна
"Офигенная малышка", "Ой, какая прелесть". Асмус позировала топлес возле панорамного окна
"Тебе очень идут белые трусы". В сети обсуждают новые горячие снимки Maruv
"Тебе очень идут белые трусы". В сети обсуждают новые горячие снимки Maruv
"Сексуальная". Брежнева засветила голые бедра на вечерней прогулке
"Сексуальная". Брежнева засветила голые бедра на вечерней прогулке
"Все показала. К гинекологу можно уже не ходить". Каменских в бикини широко развела ноги перед камерой
"Все показала. К гинекологу можно уже не ходить". Каменских в бикини широко развела ноги перед камерой
"А я ждала, что будет мужчина". Могилевская призналась, с кем проведет ночь после съемок
"А я ждала, что будет мужчина". Могилевская призналась, с кем проведет ночь после съемок
"Тяжеловата, мать", "Жизни нет". Волочкова станцевала для своих подписчиков в соцсети
"Тяжеловата, мать", "Жизни нет". Волочкова станцевала для своих подписчиков в соцсети
71-летний Боярский прокомментировал новости о своей госпитализации
71-летний Боярский прокомментировал новости о своей госпитализации
"Даже нет попыток самостоятельного дыхания". Состояние 70-летнего Петра Мамонова ухудшилось
"Даже нет попыток самостоятельного дыхания". Состояние 70-летнего Петра Мамонова ухудшилось
Жена Павлика с месячным сыном уехала на отдых "во избежание послеродовых депрессий"
Жена Павлика с месячным сыном уехала на отдых "во избежание послеродовых депрессий"
47-летняя Кейт Мосс позировала полуголой для бренда Ким Кардашян
47-летняя Кейт Мосс позировала полуголой для бренда Ким Кардашян
"Здоровье очень ухудшилось". Мендель рассказала, на сколько похудела на посту спикера президента Зеленского
"Здоровье очень ухудшилось". Мендель рассказала, на сколько похудела на посту спикера президента Зеленского
Продукты – лидеры по содержанию сложных углеводов
Продукты – лидеры по содержанию сложных углеводов
"Белокурый парень в неформальной одежде". Журналисты узнали имя тайного возлюбленного alyona alyona
"Белокурый парень в неформальной одежде". Журналисты узнали имя тайного возлюбленного alyona alyona
"Шкодные", "Прямо классика". 75-летний Петросян обнародовал новое фото с молодой женой
"Шкодные", "Прямо классика". 75-летний Петросян обнародовал новое фото с молодой женой
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS