В Чернигове после смерти полицейского отстранили руководство патрульной полиции

"Несколько часов назад исполняющих обязанности руководства патрульной полиции области представили коллективу", – сказал он.

Агентство отмечает, что Государственное бюро расследований должно дать "правовую оценку деятельности или бездеятельности патрульных, которые выезжали по вызову об избиении полицейских".

Общественное 6 октября сообщало со ссылкой на собственный источник, что "известно о пяти вызовах полиции от работников супермаркета и прохожих, трижды на место происшествия приезжали экипажи патрульных".

Отец одного из задержанных по делу о нападении на полицейского, Сергей Туник, рассказывал Общественному, что когда на вызов к супермаркету приехали патрульные, один из полицейских, участвовавший в драке, "начал бросаться и на них, полиция применила газовый баллончик".

"И поехали. Почему они всех не забрали? Спасли бы жизнь людей. А так проигнорировали", – заявил Туник.