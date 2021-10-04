Четырем задержанным по делу об убийстве полицейского в Чернигове объявили подозрение

СМИ пишут, что причиной нападения на полицейских стало замечание одного из них Фото: depositphotos.com

По его словам, 2 октября задержали четырех мужчин, трое из которых несовершеннолетние.

Им сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору).

Издание Telegraf пишет, что причиной конфликта стало то, что полицейские сделали замечание шумной компании в магазине. Молодые люди решили отомстить, дождались, пока мужчины выйдут из супермаркета, а потом начали их бить.