В Киевской области пьяный полицейский устроил ДТП, в котором погиб человек – ГБР

По данным следствия, водитель превысил скорость и врезался в бетонный столб Фото: Теруправління ДБР у Києві

Как установило следствие, патрульный полицейский завозил домой 19-летнего товарища, с которым они отдыхали вместе. Превысив скорость, патрульный не справился с управлением и въехал в бетонный столб.

В результате ДТП пассажир получил серьезные телесные повреждения. Его госпитализировали в Белоцерковскую городскую больницу, где на следующий день он скончался.

Полицейского подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта в состоянии опьянения, в результате которой погиб человек (ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 10 лет.