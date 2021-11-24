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"Нарушил правила на перекрестке, где произошло ДТП с Зайцевой". Нардепа Куницкого оштрафовали на 340 грн

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В харьковском управлении СБУ требуют исключить Куницкого из правоохранительного комитета Рады
В харьковском управлении СБУ требуют исключить Куницкого из правоохранительного комитета Рады
Фото: zp_offline / Instagram

23 ноября полиция Харькова вынесла постановление о наложении на народного депутата от "Слуги народа" Александра Куницкого штрафа за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщило Общественное, ссылаясь на пресс-секретаря полиции Харьковской области Дмитрия Гайдука.

По его словам, Куницкого привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 122 Кодекса об админнарушениях за нарушение требования дорожного знака 5.16 (направление движения по полосам).

Нардеп, по информации полиции, 22 ноября за рулем Porsche Panamera нарушил правила дорожного движения на улице Сумской в Харькове.

Куницкого за рулем Porsche Panamera патрульная полиция задерживала в Харькове утром того дня, сообщали источники Общественного в правоохранительных органах. Официально в полиции подтверждали, что Porsche Panamera нарушил правила, но не подтверждали, что за рулем был Куницкий.

В то же время полицейские проверяли, нарушил ли нардеп правила. Сам он просил отложить составление постановления о нарушении, так как спешил, сказал Гайдук.

Куницкий 22 ноября принимал участие в выездном заседании комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности, на котором рассматривали ситуацию с безопасностью дорожного движения в Харькове. 

23 ноября начальник управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Роман Дудин потребовал исключить Куницкого из комитета, отмечает Общественное.

"Он нарушил правила дорожного движения именно на том перекрестке, где произошло ДТП с [Аленой] Зайцевой. По-моему, это уже верх цинизма. Как обычный избиратель, я обращаюсь, чтобы рассмотреть пребывание указанного лица в указанном комитете. Кажется, что человек, постоянно нарушающий правила дорожного движения, не может рассказывать правоохранителям о том, как они должны бороться именно с такими нарушителями", – подчеркивал Дудин.

Сам Куницкий 23 ноября обнародовал видео общения с патрульными, которые его задерживали.

ВИДЕО
Видео: zpsanek / YouTube
Контекст:

Куницкого избрали народным депутатом в одномандатном округе №169 в Харькове. В декларации нардепа за 2020 год указано, что они с женой арендуют два автомобиля – Nissan Leaf и BMW i3. Упоминаний о Porsche Panamera в декларации нет.

По информации прокуратуры, в 2021 году в Харьковской области выросло количество ДТП с погибшими и травмированными детьми (более 150 было травмировано, восемь погибли), а также более чем на четверть увеличилось количество случаев вождения несовершеннолетними без прав – до 114 за первые 10 месяцев года.

В последние недели в Харькове были и ДТП, в которых пострадали дети, и ДТП, виновниками которых следствие считает несовершеннолетних.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, Харьков, штраф, комитет, Porsche, Алена Зайцева, Слуга народа, Александр Куницкий
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