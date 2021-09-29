Сотрудники НАБУ и САП провели обыски в Харькове. СМИ пишут, что дело связано с нардепом от "Слуги народа" Куницким

НАБУ начало уголовное производство в отношении нардепа Куницкого в декабре 2020 года Фото: НАБУ / Telegram

У кого именно проводятся обыски, а также другие детали в НАБУ не сообщили, ссылаясь на тайну следствия. Мероприятия санкционировал следственный судья Высшего антикоррупционного суда, отметили в бюро.

Источники "Украинской правды" и программы "Радіо Свобода" "Схемы" сообщили, что дело связано с нардепом от "Слуги народа" Александром Куницким.

Обыски проходили в офисе компании "Автоэнтерпрайз", дома у ее гендиректора Дмитрия Никонова и депутата от "Слуги народа" из Харьковского горсовета Алины Мустафаевой, пишет "Украинская правда". Никонов, который является помощником Куницкого, заявил, что ничего не знает, а НАБУ отобрало у него два телефона, ноутбук и сломало двери дома.

Общественное сообщило, что их журналистов не пустили в офис "Автоэнтерпрайза". Люди, которые работают рядом, подтвердили, что утром 28 сентября в соседней организации работали силовики.