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Суд не увидел конфликта интересов в действиях Куницкого, за которые НАПК составило на него протоколы

Суд решил, что Куницкий действовал не исходя из частных интересов, а как депутат
Суд решил, что Куницкий действовал не исходя из частных интересов, а как депутат
Фото: Oleksandr Kunytskyi / Instagram

Печерский районный суд Киева 11 июня закрыл производство в отношении народного депутата от "Слуги народа" Александра Куницкого, в отношении которого Национальное агентство по предупреждению коррупции составило два админпротокола за вероятный конфликт интересов. Об этом сообщило "Радіо Свобода" 6 июля.

Судья Кристина Константинова постановила закрыть производство "в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения". 

Ранее проверка НАПК установила, что депутат рассылал официальные депутатские обращения в различные учреждения по вопросам, "которые составляли его частный интерес", в частности – в Государственное бюро расследований и "ДТЭК Киевские электросети".

Эти факты до того были обнародованы в расследовании программы "Радіо Свобода" "Схемы". По информации журналистов, нардеп помогал продвигать интересы фирмы "Автоэнтерпрайз" – харьковской группы компаний, занимающихся импортом электрокаров и изготовлением и установкой зарядных станций для них.

Так, одно депутатское обращение Куницкого было адресовано "ДТЭК Киевские электросети" – в нем он как депутат интересовался возможностью установки электрозарядной станции возле дома на Печерске в Киеве, где он арендовал квартиру.

В комментарии "Схемам" Куницкий отметил: "НАПК говорит, что я отправил этот запрос для того, чтобы улучшить состояние своей семьи, потому что я использую электроавто, как и моя жена... Но на сегодняшний день нет никакой законной процедуры, которая имеет регламент, как ее (электрозарядную станцию) установить. Я получил ответ и после этого подал законопроект, которым я должен был это урегулировать, чтобы любой человек имел возможность в нормальном законном русле установить зарядное устройство".

Печерский суд принял во внимание его объяснения и признал, что Куницкий имел не "частный интерес", а действовал как депутат.

Другое депутатское обращение Куницкий направил в Государственное бюро расследований. Прокуроры Генпрокуратуры и следователи Государственной фискальной службы расследовали уклонение от уплаты налогов группой компаний "Автоэнтерпрайз" и помощником нардепа Дмитрием Никоновым. В сентябре 2019-го Куницкий пожаловался на их действия, и уже на следующий день после подачи обращения ГБР открыло уголовное производство против налоговиков.

Как пояснил суду Куницкий, это обращение он направил после того, как его "об этом попросил трудовой коллектив предприятия" и отметил, что "Автоэнтерпрайз"  расположен по адресу, входящему в мажоритарный округ, по которому он избирался в парламент.

Суд установил, что депутатское обращение к ГБР осуществлялось в пределах его полномочий как народного депутата.

Теги: налоги, народные депутаты, Печерский суд, электромобиль, Государственное бюро расследований, НАПК, Александр Куницкий, ГБР, нардеп
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