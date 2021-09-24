В Харькове прошли обыски на заправках "БРСМ-нафта" из-за реализации контрафактного топлива

"В рамках уголовных производств межведомственная группа... осуществила очередные санкционированные обыски в местах возможной реализации контрафактного топлива (сжиженного газа) на АЗС, расположенных в городе Харькове, – сказано в сообщении пограничников. – В результате проведенных обысков обнаружены и изъяты 18,4 тыс. литров голубого топлива на сумму 323 тыс. грн, газовое оборудование и финансово-хозяйственная документация, которая может подтверждать незаконную деятельность".
В сообщении пресс-службы отмечается, что обыски проводили представители ГПСУ и Госфискальной службы.
Институт потребительских экспертиз сообщал, что обнаружил в топливе сети "БРСМ-Нафта" следы аминов – токсичных веществ, запрещенных к использованию в топливе не только в Украине, но и в Европе и США.
Сотрудники налоговой милиции ГФС Украины остановили продажу некачественного топлива в сети АЗС, об этом Госфискальная служба сообщила 2 сентября. В пресс-службе не упоминали название АЗС, но на фотографии, приложенной к посту, есть сотрудники в униформе "БРСМ-Нафта".
Эта компания накануне заявляла про обыски ГФС на своих заправках.