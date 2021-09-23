Сеть заправок “БРСМ” выдает чеки с признаком налоговых махинаций – СМИ

Чеки, выданные на АЗС в Никополе Днепропетровской области и Ужгороде, не содержали указания формы оплаты, подчеркивает enkorr.ua Фото: depositphotos.com

“Сеть автозаправочных станций “БРСМ-Нафта” продолжает выдавать кассовые чеки, не соответствующие требованиям законодательства. Это является признаком махинаций с наличностью с целью снижения налогообложения, считают в Консалтинговой группе “А-95”, которая провела контрольную закупку топлива в сети “БРСМ-Нафта”, – сказано в статье.

Журналисты отметили, что чеки, выданные на АЗС в Никополе Днепропетровской области и Ужгороде, не содержали указания формы оплаты, что является нарушением требований положения “О форме и содержании расчетных документов”, утвержденного приказом №13 Министерства финансов Украины от 21 июня 2016 года.

“Так, пункт 3 положения определяет, что фискальный чек, в частности, должен содержать такие обязательные реквизиты, как обозначение формы оплаты (наличными, электронным платежным способом, в кредит и т.д.). В случае отсутствия в документе хотя бы одного из обязательных реквизитов, а также несоблюдения сферы его назначения такой документ не будет приниматься как расчетный”, – отмечается в материале.

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По итогам сентябрьской проверки представители Консалтинговой группы “А-95” собираются обратиться в Государственную налоговую службу с просьбой дать оценку данным фискальным документам АЗС "БРСМ-Нафта".

В Консалтинговой группе “А-95” также отмечают, что начали проект по изучению кассовой дисциплины на БРСМ после заявления главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардепа от "Слуги народа" Даниила Гетманцева, который на примере чека с АЗС “БРСМ-Нафта” продемонстрировал работу налоговых “скруток” на АЗС.