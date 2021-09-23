Сеть заправок “БРСМ” выдает чеки с признаком налоговых махинаций – СМИ

“Сеть автозаправочных станций “БРСМ-Нафта” продолжает выдавать кассовые чеки, не соответствующие требованиям законодательства. Это является признаком махинаций с наличностью с целью снижения налогообложения, считают в Консалтинговой группе “А-95”, которая провела контрольную закупку топлива в сети “БРСМ-Нафта”, – сказано в статье.
Журналисты отметили, что чеки, выданные на АЗС в Никополе Днепропетровской области и Ужгороде, не содержали указания формы оплаты, что является нарушением требований положения “О форме и содержании расчетных документов”, утвержденного приказом №13 Министерства финансов Украины от 21 июня 2016 года.
“Так, пункт 3 положения определяет, что фискальный чек, в частности, должен содержать такие обязательные реквизиты, как обозначение формы оплаты (наличными, электронным платежным способом, в кредит и т.д.). В случае отсутствия в документе хотя бы одного из обязательных реквизитов, а также несоблюдения сферы его назначения такой документ не будет приниматься как расчетный”, – отмечается в материале.
По итогам сентябрьской проверки представители Консалтинговой группы “А-95” собираются обратиться в Государственную налоговую службу с просьбой дать оценку данным фискальным документам АЗС "БРСМ-Нафта".
В Консалтинговой группе “А-95” также отмечают, что начали проект по изучению кассовой дисциплины на БРСМ после заявления главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардепа от "Слуги народа" Даниила Гетманцева, который на примере чека с АЗС “БРСМ-Нафта” продемонстрировал работу налоговых “скруток” на АЗС.
Институт потребительских экспертиз сообщал, что обнаружил в топливе сети "БРСМ-Нафта" следы аминов – токсичных веществ, запрещенных к использованию в топливе не только в Украине, но и в Европе и США.
Сотрудники налоговой милиции ГФС Украины остановили продажу некачественного топлива в сети АЗС, об этом Госфискальная служба сообщила 2 сентября. В пресс-службе не упоминали название АЗС, но на фотографии, приложенной к посту, есть сотрудники в униформе "БРСМ-Нафта".
Эта компания накануне заявляла про обыски ГФС на своих заправках.