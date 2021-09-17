При обысках на АЗС Одесской области обнаружено 200 тонн нелегального топлива – Ткаченко

Во время обысков сотрудники ГФС взяли образцы горюче-смазочных материалов Фото: depositphotos.com

"В ходе проведения мероприятий по противодействию незаконному обороту горючего по поручению премьер-министра Украины и в рамках расследования уголовного производства правоохранители провели ряд санкционированных обысков в сети АЗС", – отмечается в сообщении.

Сотрудники ГФС изъяли топливо, рассказал начальник Главного управления по борьбе с финансовыми преступлениями Государственной фискальной службы Владимир Ткаченко.

"По результатам обысков осуществлен отбор образцов горюче-смазочных материалов, а также выявлены горюче-смазочные материалы в количестве около 200 тонн, ориентировочной стоимостью свыше 7 млн грн", – отметил Ткаченко.