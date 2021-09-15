Минэкономики Украины повысило среднюю стоимость бензина и дизтоплива. Сети АЗС увеличили цены

Цены на бензин повысили до 26,61 грн/л, а на дизтопливо – до 22,32 грн/л Фото: depositphotos.com

В предыдущий раз Минэкономики публиковало очередные изменения средней стоимости бензина и ДТ 3 сентября. Теперь расчетные цены для бензина повысили с 25,94 грн/л до 26,61 грн/л, а ДТ – с 21,69 грн/л до 22,32 грн/л. Соответствующие расчеты министерству предоставлены НАК "Нафтогаз України" 13 сентября.

Розничные сети АЗС 15 сентября подняли цены на бензины и ДТ, сообщила консалтинговая группа "А-95" изданию enkorr.

Так, на заправках WOG и ОККО бензин А-92 подорожал на 1 грн/л (до 30,99 грн/л), марки А-92 – на 67 коп./л (до 31,61 грн/л). ДТ подорожало на 63 коп./л (до 29,32 грн/л).

Скриншот: enkorr.ua

В сети AMIC цены на бензины и ДТ выросли в среднем на 64–68 коп./л. SOCAR повысила стоимость бензинов на 67–80 коп./л, а Shell – на 63–70 коп./л. Сети KLO, "Параллель", UPG, Chipo и "Автотранс" подняли цены на топливо в пределах 0,05–1,2 грн/л.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на бензин в сетях АЗС не должна превышать 31,61 грн/л, а на ДТ – 29,32 грн/л.