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Минэкономики Украины повысило среднюю стоимость бензина и дизтоплива. Сети АЗС увеличили цены

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Цены на бензин повысили до 26,61 грн/л, а на дизтопливо до 22,32 грн/л
Цены на бензин повысили до 26,61 грн/л, а на дизтопливо – до 22,32 грн/л
Фото: depositphotos.com

Министерство экономики Украины 14 сентября повысило среднюю стоимость бензина и дизельного топлива (ДТ), на основании которой сети украинских АЗС рассчитывают предельную цену реализации топлива. Об этом говорится в сообщении министерства.

В предыдущий раз Минэкономики публиковало очередные изменения средней стоимости бензина и ДТ 3 сентября. Теперь расчетные цены для бензина повысили с 25,94 грн/л до 26,61 грн/л, а ДТ – с 21,69 грн/л до 22,32 грн/л. Соответствующие расчеты министерству предоставлены НАК "Нафтогаз України" 13 сентября.

Розничные сети АЗС 15 сентября подняли цены на бензины и ДТ, сообщила консалтинговая группа "А-95" изданию enkorr.

Так, на заправках WOG и ОККО бензин А-92 подорожал на 1 грн/л (до 30,99 грн/л), марки А-92 – на 67 коп./л (до 31,61 грн/л). ДТ подорожало на 63 коп./л  (до 29,32 грн/л).

Скриншот: enkorr.ua
Скриншот: enkorr.ua

В сети AMIC цены на бензины и ДТ выросли в среднем на 64–68 коп./л. SOCAR повысила стоимость бензинов на 67–80 коп./л, а Shell – на 63–70 коп./л. Сети KLO, "Параллель", UPG, Chipo и "Автотранс" подняли цены на топливо в пределах 0,05–1,2 грн/л. 

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на бензин в сетях АЗС не должна превышать 31,61 грн/л, а на ДТ – 29,32 грн/л.

Контекст:

Кабинет Министров Украины 14 мая этого года установил предел наценки на топливо в сетях АЗС. Цена литра дизельного топлива не может вырасти более чем на 7 грн, а бензина – более чем на 5 грн. Эти ограничения вводятся в период действия карантина. Временное госрегулирование цен на продажу в сетях АЗС бензинов А-92, А-95 и ДТ объясняли необходимостью предотвращения злоупотреблений субъектов хозяйствования и обеспечения доступного топлива для населения.

Теги: бензин, НАК Нафтогаз, цены, Министерство экономики, АЗС, Shell, дизельное топливо, WOG, ОККО, госрегулирование, SOCAR
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