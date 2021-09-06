Минэкономики Украины опубликовало новый расчет стоимости бензина и дизтоплива. Цены на АЗС могут вырасти

Предыдущий раз Минэкономики публиковало очередные изменения средней стоимости бензина и ДТ 26 августа. Теперь расчетные цены для бензина повысили с 25,53 до 25,94 грн/л, а ДТ – с 21,11 до 21,69 грн/л.
Соответствующие расчеты министерству предоставила НАК "Нафтогаз України" 1 сентября.
С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на бензин в сетях АЗС не должна превышать 30,94 грн/л, а на ДТ – 28,69 грн/л. По сравнению с последней декадой августа средняя цена на бензин выросла на 0,41 грн/л, на ДТ – на 0,58 грн/л, написало издание enkorr.
Кабинет Министров Украины 14 мая этого года установил предел наценки на топливо в сетях АЗС. Цена литра дизельного топлива не может вырасти на более чем 7 грн, а бензина – на 5 грн. Эти ограничения вводятся в период действия карантина. Временное госрегулирование цен на продажу в сетях АЗС бензинов А-92, А-95 и дизтоплива объясняли необходимостью предотвращения злоупотребления субъектами хозяйствования и обеспечением доступности топлива для населения.