Минэкономики Украины опубликовало новый расчет стоимости бензина и дизтоплива. Цены на АЗС могут вырасти

Предыдущий раз Минэкономики публиковало очередные изменения средней стоимости бензина и ДТ 26 августа. Теперь расчетные цены для бензина повысили с 25,53 до 25,94 грн/л, а ДТ – с 21,11 до 21,69 грн/л.

Соответствующие расчеты министерству предоставила НАК "Нафтогаз України" 1 сентября.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на бензин в сетях АЗС не должна превышать 30,94 грн/л, а на ДТ – 28,69 грн/л. По сравнению с последней декадой августа средняя цена на бензин выросла на 0,41 грн/л, на ДТ – на 0,58 грн/л, написало издание enkorr.