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Правоохранители провели обыски на предприятиях одного из самых богатых бизнесменов Тернопольской области – общественная организация

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Обыски прошли в Тернопольской области
Обыски прошли в Тернопольской области
Фото: Конституційно-Правовий Конгрес "КПК" / Facebook

16 сентября на нескольких предприятиях Тернопольской области прошли обыски, инициированные Офисом генерального прокурора Украины.

Об этом общественная организация Конституционно-правовой конгресс сообщила в Facebook. 

По данным активистов, правоохранители пришли с обысками на предприятия, связанные с тернопольским бизнесменом Андреем Яремой. Они пишут, что эти компании фигурируют в уголовном производстве, которое расследует Офис генпрокурора. 

На каких именно предприятиях прошли обыски, не уточняется. 

"Андрей Ярема – основатель и руководитель 31 коммерческой структуры, которого считают одним из самых богатых людей Тернопольской области", – сказано в посте. 

Ярема и компании, связанные с ним, ранее "неоднократно фигурировали в расследованиях со стороны СБУ в 2010–2016 годах, пишет КПК. 

По информации активистов, расследования касались легализации доходов, контрабанды. Они обращают внимание, что одна из компаний, основанных Яремой – ООО "Техно-Буд-Центр" – за годы деятельности выиграла тендеры на сумму более 27 млрд грн, при этом за последние два года – более чем на 11 млрд грн. 

https://www.facebook.com/kpkinfo2020/posts/376105950840459


Теги: Тернополь, бизнес, обыск, тендер, Тернопольская область, обыски, Офис генпрокурора
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