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ПРОИСШЕСТВИЯ

У родственников похищенного в Одессе бизнесмена требовали $1 млн – прокуратура

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Участникам организованной группы сообщили о подозрении
Участникам организованной группы сообщили о подозрении
Фото: gp.gov.ua

Прокуратура Одесской области завершила досудебное расследование дела о похищении местного предпринимателя, в деле фигурируют шесть членов организованной группы. Об этом 16 сентября сообщил Офис генпрокурора Украины.

В марте этого года члены группировки похитили жителя Одессы, незаконно лишили его свободы и требовали у родственников выкуп за освобождение в размере $1 млн.

"После похищения они доставили мужчину в Киев, где совместными усилиями правоохранителей были задержаны, а пострадавший освобожден", – отметили в релизе.

Правоохранители провели обыски, в ходе которых изъяли вещественные доказательства, проведен ряд экспертиз. Участникам организованной группы сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 (вымогательство), ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Для пятерых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, один злоумышленник помещен под круглосуточный домашний арест.

Подозреваемым сообщили о завершении досудебного расследования, им и их адвокатам предоставлен доступ к материалам уголовного производства, добавили в прокуратуре.

Фото: gp.gov.ua
Фото: gp.gov.ua

Теги: Киев, Украина, Одесса, похищение, правоохранители, расследование, вымогательство, предприниматель, обыски, домашний арест, Офис генпрокурора
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