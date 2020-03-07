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ПРОИСШЕСТВИЯ

Полиция открыла дело о похищении жительницы Одессы. Подозреваемые – правоохранители

По информации "Думской", двое сотрудников полиции похитили 30-летнюю жительницу Одессы, вымогая у нее $10 тысяч. Пресс-служба одесской полиции сообщила, что подозреваемые на время проведения расследования отстранены от работы.

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По информации "Думской", полицейские вымогали у похищенной $10 тысяч
По информации "Думской", полицейские вымогали у похищенной $10 тысяч
Фото: depositphotos.com

Управление Национальной полиции Одесской области открыло уголовное производство по факту похищения жительницы Одессы, сообщила пресс-служба ведомства.

"30-летняя одесситка сообщила, что трое неизвестных мужчин в течение часа удерживали ее в машине, требуя деньги. В ходе расследования установлено, что к преступлению могут быть причастны полицейские одного из территориальных отделов полиции Одессы", – сказано в заявлении.

На время проведения расследования по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса (незаконное лишение свободы или похищение человека) сотрудников полиции отстранили от работы. Об инциденте также уведомили управление внутренней безопасности в Одесской области и Госбюро расследований.

По данным издания "Думская", в похищении женщины подозревают трех сотрудников Малиновского отдела полиции Одессы: капитана полиции Константина П., старшего лейтенанта Алексея Г. и лейтенанта Олега М.

Источник издания заявил, что инцидент произошел 5 марта. "Копы схватили девушку прямо на улице, запихнули ее в Toyota Camry, принадлежащую одному из них, заклеили рот скотчем и сковали руки наручниками. Они рассказали одесситке, что она якобы торгует наркотиками и поэтому должна заплатить им $10 тысяч, чтобы не сесть в тюрьму", – пишет издание.

Когда женщина отказалась платить, ее выбросили из машины.

По данным "Думской", подозреваемых задержали.

Теги: Одесса, полиция, похищение, Одесская область, полицейский, уголовное производство
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