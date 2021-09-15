СБУ ликвидировала сеть подпольных казино с месячным оборотом около 1,5 млн грн

Подпольные игорные заведения работали с апреля – мая текущего года в условиях "строгой конспирации". Их организаторами были жители Черкасс и Одессы, среди них оказался бывший правоохранитель.

По данным спецслужбы, клубы маскировались под неработающие кафе или закрытые рабочие помещения. Попасть в них можно было по рекомендации и предварительной договоренности. С персоналом проводили регулярные инструктажи, как вести себя в случае неожиданных обысков. В каждом из помещений велось внешнее и внутреннее видеонаблюдение.

"Сейчас проверяется информация об использовании части полученной "прибыли" для финансирования страны-агрессора", – уточнили в СБУ.

Во время обысков изъяли 48 единиц компьютерного оборудования, предназначенного для организации и проведения азартных игр, записи с черной бухгалтерией и списками постоянных клиентов, а также суточную выручку в размере более 50 тыс. грн.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) Уголовного кодекса Украины.