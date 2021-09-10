В декларациях судьи КСУ и нардепа от "Слуги народа" нашли недостоверные данные

НАПК нашло признаки недостоверного декларирования в декларациях таких чиновников:

Информацию о выявленных признаках уголовных правонарушений НАПК передало в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Контекст:

1 апреля в Украине завершилась подача ежегодных деклараций за 2020 год. Декларации подали 720 509 действующих чиновников и 71 363 бывших госслужащих, которые уволились в прошлом году.

В июне НАПК сообщило, что в декларациях 60 чиновников обнаружены неточности. Среди них нардепы Вадим Новинский (внефракционный), Григорий Суркис (ОПЗЖ), Петр Порошенко ("Европейская солидарность"), Александр Дубинский (внефракционный), Юлия Тимошенко (глава фракции "Батьківщина"), Тарас Козак (ОПЗЖ), глава Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко, депутат Киевского горсовета Марина Порошенко, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан.

23 июня в НАПК назвали имена чиновников с наибольшими суммами несоответствий в декларациях. Самое крупное несоответствие на тот момент было у начальника Киевского городского отдела государственной регистрации браков – 11,9 млн грн.

В июле Государственное бюро расследований открыло специальную форму, в которой любой может анонимно рассказать о незаконном имуществе должностных лиц или о том, что стоимость приобретенного ими имущества была занижена.