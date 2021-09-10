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В декларациях судьи КСУ и нардепа от "Слуги народа" нашли недостоверные данные

НАПК передало НАБУ информацию о недостоверных данных в декларациях
НАПК передало НАБУ информацию о недостоверных данных в декларациях
Фото: Національне агентство з питань запобігання корупції - НАЗК / Facebook

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) выявило признаки уголовного преступления в декларациях судьи КСУ Александра Касминина и народного депутата от "Слуги народа" Александра Куницкого. Об этом агентство сообщило 9 сентября на своем сайте.

НАПК нашло признаки недостоверного декларирования в декларациях таких чиновников:

  • Касминин Александр Владимирович, судья Конституционного Суда Украины. Недостоверные сведения – 2,4 млн грн. Он не указал сведения о стоимости квартиры общей площадью 150,5 м2.
  • Куницкий Александр Олегович, народный депутат Украины, нардеп. Недостоверные сведения – 2,3 млн грн. Он не указал информацию о финансовом обязательстве в размере более 303 тыс. шекелей (2,3 млн грн).
  • Стечишин Алла Васильевна, депутат Тернопольского областного совета. Недостоверные сведения – 9,4 лн грн. Она не указала в декларации информацию о нескольких земельных участков, принадлежащих ее мужу.
  • Цуканов Александр Анатольевич, директор ГП "Переяслав-Хмельницкий Агролесхоз", депутат Бориспольского городского совета. Недостоверные сведения – 7,2 млн грн. Не указал земельный участок площадью 990 м2 и финансовые обязательства перед юридическим лицом в размере $208 тыс.

Информацию о выявленных признаках уголовных правонарушений НАПК передало в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Контекст:

1 апреля в Украине завершилась подача ежегодных деклараций за 2020 год. Декларации подали 720 509 действующих чиновников и 71 363 бывших госслужащих, которые уволились в прошлом году.

В июне НАПК сообщило, что в декларациях 60 чиновников обнаружены неточности. Среди них нардепы Вадим Новинский (внефракционный), Григорий Суркис (ОПЗЖ), Петр Порошенко ("Европейская солидарность"), Александр Дубинский (внефракционный), Юлия Тимошенко (глава фракции "Батьківщина"), Тарас Козак (ОПЗЖ), глава Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко, депутат Киевского горсовета Марина Порошенко, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан.

23 июня в НАПК назвали имена чиновников с наибольшими суммами несоответствий в декларациях. Самое крупное несоответствие на тот момент было у начальника Киевского городского отдела государственной регистрации браков – 11,9 млн грн. 

В июле Государственное бюро расследований открыло специальную форму, в которой любой может анонимно рассказать о незаконном имуществе должностных лиц или о том, что стоимость приобретенного ими имущества была занижена.

Теги: Украина, декларация, НАПК, Слуга народа, Александр Куницкий
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