НАПК требует привлечь к ответственности главу регуляторной службы Кучера: не смог подтвердить владение биткоинами на 13 млн грн

Кучер не смог предоставить НАПК публичный адрес криптовалюты, указанной в его декларации Фото: Олексій Кучер / Facebook

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК.

В агентстве проверили декларацию, которую Кучер подал еще как председатель Харьковской областной государственной администрации. Там он указал, что владеет криптовалютой Bitcoin стоимостью около 13 млн грн.

Скриншот: public.nazk.gov.ua

В ведомстве отмечают, что криптовалюта имеет публичный адрес, который является открытым и подтверждает собственность. Но Кучер не смог предоставить НАПК этот адрес.

По данным налоговой, на которые ссылается НАПК, общий доход Кучера и членов его семьи за все время работы с 2001-го по 2020 год составляет только 880 тыс. грн.

"Указанная информация свидетельствует о том, что председатель ГРС указал недостоверные сведения о владении криптовалютой, чем совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины", – пояснили в НАПК.