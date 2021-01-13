Кабмин назначил Кучера главой Государственной регуляторной службы

Экс-глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер возглавит Государственную регуляторную службу Украины на период действия карантина.

Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании назначил председателем Государственной регуляторной службы экс-главу Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера. Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан написал в Facebook.

Он отметил, что с Кучером будет заключен контракт о прохождении государственной службы на период действия карантина.

Кучер был нардепом Верховной Рады IX созыва от "Слуги народа". Должность харьковского губернатора Кучер занимал год, с ноября 2019 года до ноября 2020 года. Вместо него президент Украины Владимир Зеленский назначил Айну Тымчук.