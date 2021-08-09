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"Правоохранители не правы". В Минцифры заявили, что не видят в майнинговом бизнесе ничего незаконного

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Борняков: Сейчас проверки, которые проводят силовики это часто откровенная манипуляция. Фактически заставляют компании "договариваться"
Борняков: Сейчас проверки, которые проводят силовики – это часто откровенная манипуляция. Фактически заставляют компании "договариваться"
Фото: Александр Борняков / Facebook

Майнинг криптовалюты является легальной деятельностью уже сейчас и в дополнительном регулировании не нуждается, заявил замминистра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков. Об этом он сказал в интервью "Минфину", опубликованном 6 августа.

По его словам, несмотря на то, что в СМИ часто появляются сообщения об остановке правоохранителями работы криптоферм, в ведомстве полагают, что как-то прописывать регулирование этой сферы не нужно, так как "нецелесообразно запрещать человеку работать за своим компьютером и делать вычислительные операции"

"Мне кажется, что правоохранители, которые занимаются приостановлением майнингового бизнеса или изъятием оборудования, по большому счету не правы. Мы не видим в майнинге чего-то противозаконного", – сказал замминистра. 

Предполагается, что законопроект "О виртуальных активах", над подготовкой которого во второму чтению сейчас работает Минцифры, введет в правовое поле конечный результат майнинга – криптовалюту. Сейчас для нее нет регуляторной базы, нет определения, что это такое с точки зрения бухгалтерского учета, нет такого понятия в Гражданском кодексе – невозможно поставить криптовалюту на баланс, пояснил Борняков.

"Наш законопроект решает эту проблему. После введения в действие нового закона, к компаниям, занимающихся майнингом, вообще не должно быть вопросов. Возможно еще придется работать с правоохранителями, чтобы они поняли легальность криптобизнеса. Сейчас проверки, которые проводят силовики – это часто откровенная манипуляция. Фактически заставляют компании "договариваться", – заявил замминистра. 

В то же время он признал, что в случаях, когда майнинг-ферма создается без договора на потребление электроэнергии или размещается в жилом доме и использует бытовой тариф, действительно есть нарушения.

Борняков также отметил, что если в начале криптовалюта массово использовалась криминальными элементами, теперь "этот тренд уже снижается" – криминал понял, что все транзакции сохраняются навсегда, и если окажется, что кошелек принадлежал определенному лицу, правоохранители смогут собрать всю информацию по нему, даже если после операций кошелек был неактивен несколько лет.

Замминистра добавил, что Нацагентство по предотвращению коррупции внесло свои предложению к законопроекту "О виртуальных активах", и после того, как они будут проголосованы, если в декларации будут указаны криптоактивы, НАПК будет иметь право их проверить. 

Контекст:

Национальный банк Украины не признает криптовалюты, но операции с ними законодательно не запрещены.

В сентябре 2020 года Министерство цифровой трансформации Украины со ссылкой на данные аналитиков блокчейн-компании The Chainalysis сообщило, что в Украине больше всего применений виртуальных активов населением в мире.

Высокие показатели Украины на рынке виртуальных активов в Минцифры объясняют, в частности, большим сообществом блокчейн-разработчиков (входит в тройку в мире) и высоким уровнем цифровой осведомленности населения.

По данным на июнь 2021 года, Украина входит в топ-10 стран, в которых инвесторы в 2020 году больше всего заработали на биткоине.

Теги: электроэнергия, правоохранители, законопроект, НАПК, биткоин, криптовалюта, блокчейн, майнинг, проверки, Министерство цифровой трансформации, силовики, Минцифры, Александр Борняков
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