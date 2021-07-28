Украина первой в Европе запустила бесплатный тренинг навыков владения компьютером – Минцифры

"Благодаря поддержке Минцифры один из модулей международной сертификации навыков работы с компьютером уже доступен и для украинцев. Это единственный модуль с тренировочной версией, который эксклюзивно доступен на безвозмездной основе", – говорится в сообщении.

Все остальные модули можно пройти в сертифицированных центрах. Такой сервис является платным во всех странах мира и, в частности, в Украине, чтобы обеспечивать высокое качество сертификации цифровых навыков, поддерживать международные стандарты и гарантировать актуальность тестирования.

Модуль "Украинский цифровой гражданин" охватывает 36 вопросов и уже доступен на портале "Дія. Цифровое образование".