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Названа вероятная причина масштабного ДТП в Болгарии

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В ДТП с автобусом в Болгарии погибли 44 человека
В ДТП с автобусом в Болгарии погибли 44 человека
Фото: EPA

Возможной причиной дорожно-транспортного происшествия в Болгарии, в результате которого погибли 44 пассажира автобуса, является человеческая ошибка. Об этом заявил глава Национальной следственной службы Болгарии Борислав Сарафов, сообщает 25 ноября Traffic News.

По его словам, водитель автобуса по неизвестной причине свернул вправо и совершил странный маневр. При этом Сарафов отвергает версию о теракте.

"Мы... категорически отвергли эту версию. Взрыва не было, было только горение", – утверждает он.

Экспертиза показала, что все пострадавшие скончались в основном от удушья после пожара, а не от травм в результате аварии или от повреждений в результате взрыва, сообщает Reuters.

Следователи выясняют, могли ли плохая разметка полосы движения, отсутствие надлежащих знаков и светоотражателей, а также плохая организация дорожного движения способствовать аварии.

"По нашему мнению, дорожный барьер, на который был "натянут" автобус, не только бесполезен, но и опасен для движения транспорта и фактически способствовал аварии", – сказал Сарафов.

Автобус врезался в дорожный барьер с правой стороны, сорвал его и загорелся от трения, затем свернул налево и остановился у дорожных заграждений, разделяющих полосы движения.

"Свидетели рассказали, что сразу после первого удара возник пожар и автобус быстро заполнил дым", – сообщил ведущий следователь Мариан Маринов.

Контекст:

В ночь на 23 ноября на автотрассе возле села Боснек, недалеко от столицы Болгарии Софии, произошло ДТП и пожар в автобусе из Северной Македонии. Жертвами стали более 40 человек, в том числе дети. Семь человек госпитализированы.

По словам спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко, украинские граждане в этом ДТП не пострадали.

Теги: ДТП, пожар, Болгария, следствие, автобус, дети, пострадавшие, погибшие, Северная Македония
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