Названа вероятная причина масштабного ДТП в Болгарии

В ДТП с автобусом в Болгарии погибли 44 человека Фото: EPA

По его словам, водитель автобуса по неизвестной причине свернул вправо и совершил странный маневр. При этом Сарафов отвергает версию о теракте.

"Мы... категорически отвергли эту версию. Взрыва не было, было только горение", – утверждает он.

Экспертиза показала, что все пострадавшие скончались в основном от удушья после пожара, а не от травм в результате аварии или от повреждений в результате взрыва, сообщает Reuters.

Следователи выясняют, могли ли плохая разметка полосы движения, отсутствие надлежащих знаков и светоотражателей, а также плохая организация дорожного движения способствовать аварии.

"По нашему мнению, дорожный барьер, на который был "натянут" автобус, не только бесполезен, но и опасен для движения транспорта и фактически способствовал аварии", – сказал Сарафов.

Автобус врезался в дорожный барьер с правой стороны, сорвал его и загорелся от трения, затем свернул налево и остановился у дорожных заграждений, разделяющих полосы движения.

"Свидетели рассказали, что сразу после первого удара возник пожар и автобус быстро заполнил дым", – сообщил ведущий следователь Мариан Маринов.