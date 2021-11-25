По делу о смертельном ДТП в Харькове допросили мать 16-летнего водителя

Что именно она рассказала следователю, прокурор не раскрыл, отметив, что досудебное следствие продолжается, после чего дело будет направлено в суд.
По оценке Фильчакова, дело будет готово к передаче в суд через месяц-два.
По словам начальника областного управления полиции Станислава Перлина, дело будет передано на рассмотрение суда "в ближайшее время".
"Продолжается следствие. Назначены все судебные экспертизы, частично судебные экспертизы уже получены. Следствие имеет все необходимые доказательства. Не вижу никаких проблем с расследованием дела. Дело будет в ближайшее время расследовано, направлено в суд", – сказал Перлин.
Дегтяр, которая находилась в Германии, 18 ноября сообщила, что Infiniti, которым управлял сын, принадлежит ей, документы на авто и ключи тоже у нее. По ее словам, накануне ДТП автомобиль вместе со вторым комплектом ключей оставили для ремонта на станции техобслуживания. Оттуда его и забрал 16-летний Николай.
Она принесла извинения семье погибшего в результате ДТП и отметила, что в ближайшее время планирует вернуться в Украину.
"Николай – мой сын, поймите. Любая мама меня поймет, я от него отказаться не могу. Да, он понесет наказание и мы примем решение суда, но он останется моим сыном", – сказала женщина.
Вечером 26 октября на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове произошло ДТП. Infiniti, проезжая перекресток на высокой скорости на красный свет, врезался в автомобиль Chevrolet.
В результате ДТП 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое мужчин и 16-летняя девушка – были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Водителю грозит до восьми лет тюремного заключения.
Замначальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий сообщал, что правоохранители ранее дважды составляли админпротоколы в отношении 16-летнего водителя Infiniti. Материалы составлялись по ч. 2 ст. 126 Кодекса об административных правонарушениях (управление без водительского удостоверения) и ч. 1 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения).
По данным Newsroom, водитель Infiniti в 2019 году фигурировал в деле о хулиганстве с применением оружия. Он стрелял в посетителей супермаркета "Таврия В" из пневматического оружия. Летом 2021 года суд приговорил его к двум годам лишения свободы с испытательным сроком на год.
27 октября Харьковскому сообщили о подозрении по делу о ДТП со смертельным исходом. 28 октября Киевский райсуд Харькова избрал для Харьковского меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Адвокат Харьковского поначалу заявляла, что ее подзащитный после ДТП был в шоке и не помнит, находился ли он за рулем иномарки. В перерыве заседания суда 27 октября, отвечая на вопросы журналиста телеканала СТБ, Харьковский фактически признал, что он был за рулем. На камеру он попросил прощения у родственников погибшего и отметил, что у машины были плохие тормоза.
29 октября пострадавшая в результате ДТП 16-летняя Елизавета Дусик, которая находилась в салоне Infiniti, рассказала правоохранителям, что автомобилем управлял Харьковский.
Молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила, что за рулем Infiniti находился Харьковский. 19 ноября стало известно, что он признал свою вину.