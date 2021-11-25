По делу о смертельном ДТП в Харькове допросили мать 16-летнего водителя

Частично судебные экспертизы по делу Харьковского уже получены, говорят в полиции Фото: suspilne.media

Что именно она рассказала следователю, прокурор не раскрыл, отметив, что досудебное следствие продолжается, после чего дело будет направлено в суд.

По оценке Фильчакова, дело будет готово к передаче в суд через месяц-два.

По словам начальника областного управления полиции Станислава Перлина, дело будет передано на рассмотрение суда "в ближайшее время".

"Продолжается следствие. Назначены все судебные экспертизы, частично судебные экспертизы уже получены. Следствие имеет все необходимые доказательства. Не вижу никаких проблем с расследованием дела. Дело будет в ближайшее время расследовано, направлено в суд", – сказал Перлин.

Дегтяр, которая находилась в Германии, 18 ноября сообщила, что Infiniti, которым управлял сын, принадлежит ей, документы на авто и ключи тоже у нее. По ее словам, накануне ДТП автомобиль вместе со вторым комплектом ключей оставили для ремонта на станции техобслуживания. Оттуда его и забрал 16-летний Николай.

Она принесла извинения семье погибшего в результате ДТП и отметила, что в ближайшее время планирует вернуться в Украину.

"Николай – мой сын, поймите. Любая мама меня поймет, я от него отказаться не могу. Да, он понесет наказание и мы примем решение суда, но он останется моим сыном", – сказала женщина.