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ПРОИСШЕСТВИЯ

16-летнему фигуранту дела о смертельном ДТП в Харькове назначили психиатрическую экспертизу

Свою вину Харьковский признал
Свою вину Харьковский признал
Фото: newsroom.kh.ua

16-летнему Николаю Харьковскому, который был за рулем Infiniti во время резонансного ДТП в Харькове, назначили психиатрическую экспертизу. Об этом 26 ноября проинформировала в Facebook юридическая компания "Миллер", представляющая интересы потерпевших в аварии.

"Назначена психиатрическая экспертиза. Важное обстоятельство для подтверждения факта вменяемости лица. Данная экспертиза предназначается для определения того, могло ли лицо в момент совершения уголовного правонарушения осознавать свои действия и управлять ими", – говорится в сообщении.

Юристы отметили, что экспертиза "устанавливает, страдает ли лицо заболеваниями психики и могло ли болезненное состояние повлиять на его поведение в момент совершения правонарушения".

https://www.facebook.com/millerlawfirm/posts/4587983701288711

Факт назначения такой экспертизы подтвердил и пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, пишет УНН.

"Это делается для полноты и объективности расследования", – подчеркнул он.

Контекст:

Вечером 26 октября на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове произошло ДТП. Infiniti, проезжая перекресток на высокой скорости на красный свет, врезался в автомобиль Chevrolet.

В результате ДТП 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое мужчин и 16-летняя девушка – были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Водителю грозит до восьми лет тюремного заключения.

Замначальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий сообщал, что правоохранители ранее дважды составляли админпротоколы в отношении 16-летнего водителя Infiniti. Материалы составлялись по ч. 2 ст. 126 Кодекса об административных правонарушениях (управление без водительского удостоверения) и ч. 1 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения).

По данным Newsroom, водитель Infiniti в 2019 году фигурировал в деле о хулиганстве с применением оружия. Он стрелял в посетителей супермаркета "Таврия В" из пневматического оружия. Летом 2021 года суд приговорил его к двум годам лишения свободы с испытательным сроком на год.

27 октября Харьковскому сообщили о подозрении по делу о ДТП со смертельным исходом. 28 октября Киевский райсуд Харькова избрал для Харьковского меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Адвокат Харьковского поначалу заявляла, что ее подзащитный после ДТП был в шоке и не помнит, находился ли он за рулем иномаркиВ перерыве заседания суда 27 октября, отвечая на вопросы журналиста телеканала СТБ, Харьковский фактически признал, что он был за рулем. На камеру он попросил прощения у родственников погибшего и отметил, что у машины были плохие тормоза.

29 октября пострадавшая в результате ДТП 16-летняя Елизавета Дусик, которая находилась в салоне Infiniti, рассказала правоохранителям, что автомобилем управлял Харьковский. Молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила это.

19 ноября стало известно, что Харьковский признал свою вину.

Теги: ДТП, Харьков, прокуратура, авария, экспертиза, расследование, психиатрия, уголовное производство, ДТП в Харькове
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