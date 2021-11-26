16-летнему фигуранту дела о смертельном ДТП в Харькове назначили психиатрическую экспертизу

"Назначена психиатрическая экспертиза. Важное обстоятельство для подтверждения факта вменяемости лица. Данная экспертиза предназначается для определения того, могло ли лицо в момент совершения уголовного правонарушения осознавать свои действия и управлять ими", – говорится в сообщении.

Юристы отметили, что экспертиза "устанавливает, страдает ли лицо заболеваниями психики и могло ли болезненное состояние повлиять на его поведение в момент совершения правонарушения".

Факт назначения такой экспертизы подтвердил и пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, пишет УНН.

"Это делается для полноты и объективности расследования", – подчеркнул он.