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ПРОИСШЕСТВИЯ

Под Харьковом автомобиль сбил двух женщин на переходе, одна погибла

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ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе
ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе
Фото: hk.npu.gov.ua

В Люботине Харьковской области 1 декабря произошло ДТП, в результате которого под колесами автомобиля погибла женщина, еще одна – доставлена в больницу. Об этом сообщили в региональном управлении полиции.

По информации полиции, ДТП произошло возле остановки "Водяное" в городе Люботин около 17.00.

"Предварительно установлено, что 40-летний водитель автомобиля Hyundai Elantra сбил двух женщин, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных повреждений 56-летняя гражданка скончалась на месте. Еще одна женщина, личность которой сейчас устанавливается, с травмами доставлена в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи", – говорится в сообщении. 

Полиция выясняет обстоятельства и причины инцидента. 

Теги: ДТП, полиция, Харьковская область, Люботин
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