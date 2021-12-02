Под Харьковом автомобиль сбил двух женщин на переходе, одна погибла

По информации полиции, ДТП произошло возле остановки "Водяное" в городе Люботин около 17.00.

"Предварительно установлено, что 40-летний водитель автомобиля Hyundai Elantra сбил двух женщин, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных повреждений 56-летняя гражданка скончалась на месте. Еще одна женщина, личность которой сейчас устанавливается, с травмами доставлена в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи", – говорится в сообщении.

Полиция выясняет обстоятельства и причины инцидента.