Суд оправдал нардепа Юрченко по делу о ДТП во Львове

Суд также признал недействительным тест на наркотики, который депутат прошел после ДТП. В постановлении говорится, что тест проводился с многочисленными нарушениями, а также он отсутствует в перечне разрешенных тестов для проверки наркотического опьянения у человека.

Постановление может быть обжаловано в апелляции.

Сам Юрченко написал, что патрульные полицейские пытались его спровоцировать и подставить. Он опубликовал видеозаписи с нагрудных камер патрульных.

"Вместе с постановлением суда публикую видео, где правоохранители пытаются меня спровоцировать и обсуждают возможность, как подставить народного депутата. Также публикую видео, где я требую взять у меня анализ крови, а в ответ слышу от врача, что тесты надо лучше закупать и кровь брать у меня никто не собирается. Если такое произошло, значит, кому-то это было выгодно", – написал депутат.