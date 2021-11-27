В Николаевской области столкнулись четыре грузовика, погиб один человек – полиция

На дороге столкнулись автомобили Renault Premium, Volvo FN и DAF. Во время аварии авто DAF выехало на встречную полосу, где столкнулось с грузовиком MAN LE.

"В результате ДТП водителя MAN с полученными телесными повреждениями госпитализировали в медицинское учреждение, его 39-летний пассажир скончался в карете скорой помощи", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее за собой смерть). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.