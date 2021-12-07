ДТП в Черниговской области. Число погибших выросло до 13-ти

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщали об 11 погибших и восьми пострадавших.

В ОГА проинформировали, что один из травмированных скончался в больнице. В обладминистрации создали оперативный штаб, который работает с родственниками пострадавших и погибших.

Позже в ГСЧС сообщили, что скончался еще один человек, травмированных теперь семь, а погибших – 13.

Все пострадавшие находятся в Черниговской больнице №2, сообщает Общественное.

Правоохранители начали расследование аварии, движение в районе ДТП перекрыто, на участке дороги Городня – Сновск – Березное и в обратном направлении организован объезд, сообщила пресс-служба областного управления полиции.